У ніч проти 22 травня у Сумській області лунали вибухи. Зазначалося, що окупанти завдали ударів по Шостці і Конотопу.

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Суми – без світла

Рано-вранці голова Сумської МВА Олексій Дрозденко попередив, що у зв'язку із ворожою атакою "Шахедів" місто Суми не отримує електричну енергію.

Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру,

– заявив посадовець.

Пізніше Сумська міська рада повідомила, що з 05:20 почалось відновлення електропостачання по місту. Також відновлюється робота водозаборів і подача води споживачам.

На тролейбусні маршрути наразі виїздять лише тролейбуси з автономним ходом.

Нагадаємо, що на Сумщині оголосили тривогу ще 21 травня о 23:24. Повітряні сили заявляли про рух ворожих "Шахедів" у напрямку області. Моніторингові пабліки писали, що на Шостку рухалися близько 4 – 5 ворожих дронів. В

Згодом у Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Влада зазначила, що ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Відбій для Сумської області оголосили незадовго до першої години ночі.