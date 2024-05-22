У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що після атаки "Шахедами" були прильоти по енергетичних об'єктах. На місця виїхали всі необхідні служби.

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У Шостці й Конотопі – прильоти

Представники Сумської ОВА зазначили, що ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичних об'єктах міст Шостка та Конотоп.

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– мовиться у дописі.

В ОВА також наголосили, що на місцях уже ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Представники адміністрації закликали громадян зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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У Сумській області до цього лунала тривога

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили 21 травня о 23:24. Повітряні сили попереджали про рух ворожих "Шахедів".

"Сумщина – загроза ударних БпЛА!" – писали військові.

Далі Повітряні сили зазначили, що безпілотники рухаються через Сумщину в південно-західному напрямку. Зокрема, дрони-камікадзе тримали напрямок у бік Чернігівської області.

Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" попереджали, що російсько-іранські безпілотники рухалися у напрямку міста Шостка у Сумській області. Представники каналу закликали жителів цього населеного пункту прямувати в укриття.

За попередніми даними, на місто рухалися близько 4 – 5 ворожих дронів, про що також писав "Николаевский Ванек". Відбій повітряної тривоги у Сумській області пролунав о 00:58 22 травня.

Вибухи також лунали у Полтавській області