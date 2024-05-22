Причиною став пуск росіянами безпілотників типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Полтавської області залишатися в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Полтавському районі пролунав вибух

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили 21 травня о 22:56. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку області.

Ударні БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у північно-східному напрямку,

– писали військові.

Уже о 23:58 у Полтавській області пролунав вибух. Про це повідомили журналісти Суспільного.

"У Полтавському районі було чутно звук вибуху. В області триває повітряна тривога", – написали кореспонденти.

Наразі місцева влада нічого не писала про наслідки вибухів, зокрема, чи є постраждалі або пошкодження. За попередніми даними, це могла бути робота протиповітряної оборони по російсько-іранських "Шахедах".

Станом на 22 травня 00:18 у Полтавській області все ще триває повітряна тривога.

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