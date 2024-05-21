О 6:43 в Харкові оголосили повітряну тривогу. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.

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Росіяни атакували Харків

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці було завдано чергового удару по Харкову.

Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху,

– написав Терехов.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.

Згодом міський голова повідомив, що ціллю росіян став обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.

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