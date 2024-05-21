В 6:43 в Харькове объявили воздушную тревогу. Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
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Россияне атаковали Харьков
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром был нанесен очередной удар по Харькову.
Утро в Харькове начинается со звука взрыва,
– написал Терехов.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистического вооружения с восточного направления.
Впоследствии городской голова сообщил, что целью россиян стал объект транспортной инфраструктуры. Предварительно известно об одном пострадавшем в результате атаки.
Оккупанты ударили по Черкасской Лозовой в Харьковской области: коротко
- Утром 19 мая оккупационные войска задали циничный удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. Известно, что от удара 7 человек погибли, еще 28 получили ранения.
- Россияне подло атаковали дважды. Первый удар был около 11:00, а второй удар нанесли через 10 минут, сразу после того, как на место происшествия прибыли спасатели.
- На очередную террористическую атаку России отреагировал и Зеленский. Он заявил, что мир имеет силу положить конец убийствам украинцев. По словам президента, для этого должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров" мира.