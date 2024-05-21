В 6:43 в Харькове объявили воздушную тревогу. Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

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Россияне атаковали Харьков

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром был нанесен очередной удар по Харькову.

Утро в Харькове начинается со звука взрыва,

– написал Терехов.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистического вооружения с восточного направления.

Впоследствии городской голова сообщил, что целью россиян стал объект транспортной инфраструктуры. Предварительно известно об одном пострадавшем в результате атаки.

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