Першочергово сирени лунали у східному регіоні нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росіяни накопичили 10 тисяч ракет С-300, – Зеленський

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:58, 21 травня Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 21 травня / Скриншот 24 Каналу

22:56, 21 травня Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях.

22:02, 21 травня Повітряні сили написали, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза ударних БпЛА.