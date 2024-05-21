Першочергово сирени лунали у східному регіоні нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

22:58, 21 травня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 21 травня / Скриншот 24 Каналу

22:56, 21 травня

Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях.

22:02, 21 травня

Повітряні сили написали, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза ударних БпЛА.

21:19, 21 травня

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Через це є загроза застосування авіаційних засобів ураження.