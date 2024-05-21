Першочергово сирени лунали у східному регіоні нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 21 травня / Скриншот 24 Каналу
Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях.
Повітряні сили написали, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза ударних БпЛА.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Через це є загроза застосування авіаційних засобів ураження.