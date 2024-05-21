В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 21 мая / Скриншот 24 Канала
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.
Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Из-за этого есть угроза применения авиационных средств поражения.