В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

22:58, 21 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 21 мая / Скриншот 24 Канала

22:56, 21 мая

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

22:02, 21 мая

Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА.

21:19, 21 мая

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Из-за этого есть угроза применения авиационных средств поражения.