В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:58, 21 мая Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях: Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога 21 мая / Скриншот 24 Канала

22:56, 21 мая Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

22:02, 21 мая Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА.