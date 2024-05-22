Причиной стал пуск россиянами беспилотников типа "Шахед". 24 Канал призывает жителей Полтавской области оставаться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Полтавском районе прогремел взрыв

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили 21 мая в 22:56. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении области.

Ударные БПЛА в Днепропетровской области движутся в северо-восточном направлении,

– писали военные.

Уже в 23:58 в Полтавской области прогремел взрыв. Об этом сообщили журналисты Общественного.

"В Полтавском районе был слышен звук взрыва. В области продолжается воздушная тревога", – написали корреспонденты.

Пока местные власти ничего не писали о последствиях взрывов, в частности, есть ли пострадавшие или повреждения. По предварительным данным, это могла быть работа противовоздушной обороны по российско-иранским "Шахедам".

По состоянию на 22 мая 00:18 в Полтавской области все еще продолжается воздушная тревога.

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