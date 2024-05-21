У кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу ракетних обстрілів.

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У Запоріжжі були вибухи

О 16:38 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Повітряні сили заявили про небезпеку застосування противником авіаційних засобів ураження. За декілька хвилин тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині.

О 17:03 у Запоріжжі було чути вибухи.