Наразі графіки відключення світла по всіх областях діятимуть у вечірні години. Це пов'язано з тим, що саме у ці проміжки часу виникає дефіцит електроенергії.

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В Укренерго дали пояснення щодо графіків відключень

Представники Укренерго зазначили, що графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується,

– мовиться у дописі.

У компанії зазначили, що відключення можуть бути застосовані також за умов перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – підкреслили в Укренерго.

Представники компанії нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Адже з 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції, які через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

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