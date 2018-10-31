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      Алексей Чибисов

      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі

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      Засідання ООН показало, що про жодні домовленості із росіянами не може бути й мови
      Засідання ООН показало, що про жодні домовленості із росіянами не може бути й мови / Media.slovoidilo.ua

      Недавнє засідання головного інституту Організації Об'єднаних Націй остаточно показало, що ні про жодні домовленості з росіянами не може бути й мови. Вони розуміють лише мову сили, а через їхню гібридну агресію тиснути на Кремль лише дипломатичним та економічним шляхом немає ніякого сенсу.

      Принаймні, якщо мова йде про ті санкції, які існують зараз, коли чимало країн ЄС сплять та бачать, як усі обмеження знімуть, а також допомагають терористам надалі вести їх агресивну політику. Підтримка "Північного потоку-2" Німеччиною, наприклад, є яскравим цьому доказом.

      Читайте також: Санкції Росії для України: як нас "каратимуть"

      Повіривши терористам на слово, німецький уряд всіляко сприяє не просто будівництву газопроводу, а й блокує спроби Європи не дати Росії маніпулювати газом унаслідок введення проекту до експлуатації. Така позиція цивілізованих країн зовсім не дає змоги спілкуватися із окупаційною владою з позиції сили – вони завжди відбріхуються та продовжують свої дії, усвідомлюючи, що найближчим часом їм нічого не буде.

      Санкції? Заморозка кількох сотень мільйонів на рахунках? Нема питань, – відповідає Росія, – у нас ще є мільярди. Погіршення економіки? Піднімаємо пенсійний вік. Ротенберги та інші олігархи, звісно, втрачають шалені статки, однак ці гроші умовні. По-перше, якщо підприємство оцінили у мільйон доларів, а його акції – у тисячу, це зовсім не означає, що його власник зможе продати папери на такі суми. По-друге, жити наближені до Путіна гірше від цього не стали. Крім цього, є й третій пункт – Ротенберг, як відомо веде будівництво у різних регіонах Німеччини. А інші олігархи втратили можливість заробляти у ЄС? Питання риторичне.

      Отже й суцільний осуд на засіданнях Радбезу ні до чого не веде вже понад чотири роки. Як би там не були занепокоєні представники Великобританії чи США, що б не казав Єльченко, росіяни не просто несуть потоки брехні, а ще й здобувають впевненість у своїх діях. Не здивуюся, якщо незабаром представники Росії почнуть плювати в обличчя своїм колегам-дипломатам. Гопники вони такі, тим паче, коли знають про свою безкарність.

      Про нахабність та намагання надалі гнути свою лінію свідчить і те, що на Радбез, вперше за всю історію існування ООН, привезли терористів. Росіяни намагалися створити картинку для внутрішнього ринку, показати, як "представникам Донбасу не дають слова". Але при цьому вони ще й змогли якось протягнути занесених у чорний список представників "ДНР" та "ЛНР" до США.

      Як їм це вдалося? Можливо, видали дипломатичні документи працівників Міністерства закордонних справ Росії. Так чи інакше, цей черговий нахабний вчинок яскраво показує, що домовитись із людьми, що поставили своєю метою знищувати всіх навколо, ніяк не можливо.

      Зберегти мир у світі та досягнути величезних змін у сфері безпеки можна лише за умови тотального знищення Росії як держави. Тільки тоді можна буде займатися превентивними діями для збереження порядку, наприклад, розганяти ООН, як це було із Лігою Націй.

      Читайте також: Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Война на Донбассе Публикации война Генассамблея ООН ООН
      Источник: 24 Канал
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