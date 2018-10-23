Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі

Бойовики "ЛНР" та "ДНР", звісно, знатимуть результати "виборів" ще до того, як вони розпочнуться. Припустити, щоб ватажка терористів обирали мешканці окупованих міст Донбасу, росіяни не можуть, бо народ, який за чотири роки впливу пропаганди взагалі розучився думати та аналізувати, може "підкласти їм свиню".

Реальні рейтинги головних претендентів на крісло царя недореспубліки близькі до нуля. І це ще м'яко сказано. На "виборах" у "ДНР" та "ЛНР" швидше переможе якийсь проукраїнський лідер, котрий одразу реінтегрував би Донбас, якби подібним людям дозволили брати участь. Саме тому у Кремлі одразу сказали: щоб ніяких сюрпризів! О 20:30, через півгодини після закінчення "виборів", вже треба оголошувати результати.

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Саме через подібні речі, коли від вибору людей нічого не залежить, терористи роблять одну гучну обіцянку за іншою. Як, власне, й на вільній від Росії території роблять Тимошенко, Гриценко, Бойко, Рабинович та багато інших, тільки от у цих антиуркаїнських діячів, на відміну від своїх колег на Донбасі, все ну дуже жорстко залежить від вибору людей.

Нещодавно у "ЛНР" проголосили про початок нової програми розвитку "держави". Полягає вона у черговому вставанні з колін та "сіданні на пляшку". Терористи хочуть "націоналізовувати" порожні квартири та домівки, які покинули переселенці. В такий спосіб вони хочуть "розвинути" своє квазіутворення, мовляв, роздадуть житло лікарям та військовим, які "масово приїжджають у перспективну республіку" з Москви, Санкт-Петербурга, Барнаула, Чіти та інших міст, де навіть про вбиральні у квартирах ніколи не чули.

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Насправді ж окрім російських військових ніхто до "ЛНР" якось не їде, тут вам аж ніяк не те життя, про яке можна мріяти. Стосовно "адміністрації" терористів, то вона, звісно, всіляко намагається врятувати "вітчизняну" медицину – забороняє виїжджати з окупованих міст всім лікарям та обіцяє великі зарплати спеціалістам з Криму, Росії, Придністровської Молдовської Республіки та Абхазії аж 5-6 тисяч рублів на місяць.

Проте компенсують такі маленькі суми "власним" житлом, тобто віджатим. Але жити у "ЛНР" із іноземців доводиться лише військовим, та й ті не у захваті від всього, що відбувається.

Втім, на цьому передвиборні обіцянки у терористів Донбасу не закінчуються. Пасічник, наприклад, заявив про "державне врегулювання" цін на пальне. Ця проблема, мабуть, є однією з найсерйозніших для автомобілістів "ДНР" та "ЛНР", окрім, "віджимання" авто, звісно. Штучний дефіцит бензину та дизельного палива створювали у "ДНР" та "ЛНР" із самого початку їх існування.

Пальне досить поганої якості завозили виключно з Росії, при цьому до величезної націнки додавали ще й "мита", то ж ціни на бензин подекуди сягали 7 доларів за літр. І при цьому його ще й купити неможливо було. Власниками АЗС, само собою, виступали терористи.

А тепер Пасічник почав обіцяти різку зміну курсу, мовляв, не повинен бензин коштувати таких шалених грошей, то ж з 1 листопада цінник дорівнюватиме ростовському. Щоб не відставати від "братерської" "держави", про масштабну регуляцію цін на пальне в "ДНР" заявив й Пушилін, хоча робити це не планував – все ж таки якщо проводити розпродаж, по кишені такі знижки серйозно битимуть.

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Але, як би там не було, останнім часом із завезенням бензину, дизелю та газу для реалізації у "дирі" все дуже погано. Російські фірми не хочуть співпрацювати із "республіканцями", адже ті серйозно кидають на гроші. Тож, якими б не зробили ціни, коштувати бензин буде чимало, а у достатній кількості для покриття потреб населення його не завезуть.

Словом, обіцянки – не цяцянки. Всі розповіді окупантів та колаборантів про "ось зараз заживемо" треба розглядати лише як звичайний популізм для картинки та рапортування у пропагандистських ЗМІ.

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