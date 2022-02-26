Роскомнадзор направил предупреждение сразу десяти изданиям относительно их материалов. Речь идет об "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

Достойного внимания России не хватает сил: использует в нападении даже полицейских – рассказ пленного офицера

Российским оккупационным властям не очень нравится, когда журналисты пишут об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей из-за действий российской армии.

Также им не нравится, когда начатую Россией войну откровенно называют нападением или вторжением, или началом войны.

Роскомнадзор требует в этих СМИ ограничить доступ к материалам, где журналисты не ссылаются на российскую пропаганду. Кроме того, там начали расследование – за это изданиям грозит административный штраф до 5 миллионов рублей.