Так, официально сообщают, что "Роскомнадзор" ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Телеграмму. Требование поступило от российской генпрокуратуры.

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Домен заблокирован внезапно

Запрет касается только ссылок, которые распространяют в соцсетях и других интернет-ресурсах. Это значит, что россияне не смогут переходить в телеграмм с других сайтов.

Доступ ограничили внезапно – с 29 октября. Причины такого решения неизвестны. Вероятно, это очередные притеснения свободы слова на территории государства-агрессорки.

"Роскомнадзор" обещает полностью не блокировать телеграммы. Утверждают, что "блокировка соцсети на территории России пока исключена". Хотя в этом контексте стоит лишь вспомнить историю с блокировкой инстаграммы и фейсбука.

Как объясняют блокировку

Причины решения не известны. Вероятно, это очередные притеснения свободы слова на территории государства-агрессорки.

Однако в распоряжении "Роскомнадзора" отметили, что основанием для внесения сайта t.me в реестр запрещенной информации стал закон "Об информации". Его статья регламентирует ограничение доступа к информации, якобы "содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также фейкам".

Распоряжение "Роскомнадзора" / Скриншот с сайта

Блокировка Инстаграмма в России

Напомним, что традиция блокировки соцсетей в России – не нова. К примеру, в марте российский суд признал компанию Meta экстремистской организацией. Следовательно в России запретил социальные сети фейсбук и принадлежащий ей Инстаграмм.

Правда, россияне находили "лазейки", как обходить запрет. Поэтому в октябре Meta включили в "экстремистские и террористические организации" в России.

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