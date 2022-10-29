Так, офіційно повідомляють, що "Роскомнагляд" обмежив доступ до домену t.me, який належить Телеграму. Вимога надійшла від російської генпрокуратури.

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Домен заблокували раптово

Заборона стосується лише тих посилань, які поширюють у соцмережах та інших інтернет-ресурсах. Це означає, що росіяни не зможуть переходити в Телеграм з інших сайтів. Доступ обмежили раптово – вже з 29 жовтня.

"Роскомнагляд" обіцяє повністю не блокувати телеграм. Стверджують, мовляв, "блокування соцмережі на території Росії наразі виключене". Хоча в цьому контексті варто лиш згадати історію з блокуванням інстаграму та фейсбуку.

Як пояснюють блокування

Причини рішення невідомі. Ймовірно, це чергові утиски свободи слова на території держави-агресорки.

Однак у розпорядженні "Роскомнагляду" зазначили, що підставою для внесення сайту t.me до реєстру забороненої інформації став закон "Про інформацію". Його стаття регламентує обмеження доступу до інформації, що нібито "містить заклики до масових заворушень та участі у несанкціонованих акціях, екстремізму, а також фейків".



Розпорядження "Роскомнагляду" / Скриншот з сайту

Блокування інстаграму в Росії

Нагадаємо, що традиція блокування соцмереж в Росії – не нова. Наприклад, в березні російський суд визнав компанію Meta екстремістською організацією. Відтак в Росії заборонив соціальні мережі фейсбук ат інстаграм, що належать їй.

Щоправда, росіяни знаходили "лазівки", як обходити заборону. Тому в жовтні Meta включили до "екстремістських та терористичних організацій" в Росії.

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