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Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

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Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram / Фото из открытых источников

Сегодня, 6 апреля, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России невыполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 настоящего закона ("Об информации" – "24")", – говорится в сообщении.

Также источники "Интерфакс-Россия" сообщили, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования на запросы ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

Напомним, ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.

В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования согласно "закону Яровой".

Теги: Новости России Судьи Telegram Техно Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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