Журналисты заявили, что роскошная вилла Кадырова расположена на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Важно Даже не старается доработать фейк, – журналист о новом "приезде" Кадырова в Украину

Такие выводы можно сделать из фотографий, которые приближенные к Кадырову люди регулярно публиковали в соцсетях. Каждый раз они обозначали одно и то же самое место – пятизвездочный отель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.



Вилла Кадырова в отеле Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah / Фото "Украинской правды"



Отель расположен на насыпной пальме Дубая Джумейра / Фото "Украинской правды"

Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят почти 3 тысячи долларов в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух крупнейших, имеет удобное уединенное расположение.

Журналисты отметили, что подтверждение этой информации получили от трех источников. Более того, сам Кадыров имеет немало фотографий с виллы.

Кадыров на своей вилле в ОАЭ / Фото "Украинской правды"

Откуда у Кадырова деньги на роскошный образ жизни

Еще в 2011 году журналистам удалось задать главе Чечни вопрос об источниках его доходов, тогда Кадыров ответил:

Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги.

С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись. Добавим, что Кадырова уже давно называют марионеткой Владимира Путина, так что об источниках его доходов не трудно догадаться.

Кадыров снова "спалился", что он не в Украине: смотрите видео