Журналисты заявили, что роскошная вилла Кадырова расположена на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.
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Такие выводы можно сделать из фотографий, которые приближенные к Кадырову люди регулярно публиковали в соцсетях. Каждый раз они обозначали одно и то же самое место – пятизвездочный отель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.
Вилла Кадырова в отеле Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah / Фото "Украинской правды"
Отель расположен на насыпной пальме Дубая Джумейра / Фото "Украинской правды"
Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят почти 3 тысячи долларов в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух крупнейших, имеет удобное уединенное расположение.
Журналисты отметили, что подтверждение этой информации получили от трех источников. Более того, сам Кадыров имеет немало фотографий с виллы.
Кадыров на своей вилле в ОАЭ / Фото "Украинской правды"
Откуда у Кадырова деньги на роскошный образ жизни
Еще в 2011 году журналистам удалось задать главе Чечни вопрос об источниках его доходов, тогда Кадыров ответил:
Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги.
С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись. Добавим, что Кадырова уже давно называют марионеткой Владимира Путина, так что об источниках его доходов не трудно догадаться.
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