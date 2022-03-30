Журналісти заявили, що розкішна вілла Кадирова розташована на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

Важливо Навіть не старається допрацювати фейк, – журналіст про новий "приїзд" Кадирова в Україну

Такі висновки можна зробити зі світлин, які наближені до Кадирова юди регулярно публікували у соцмережах. Щоразу вони позначали одне і те ж саме місце – п'ятизірковий готель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.



Вілла Кадирова у готелі Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah / Фото "Української правди"



Готель розташований на насипній пальмі Дубая Джумейра / Фото "Української правди"

Вартість найдешевшого номеру у готелі – 700 доларів за добу. Вілли при готелі коштують майже 3 тисяч доларів за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування.

Журналісти наголосили, що підтвердження цієї інформації отримали від трьох джерел. Ба більше, сам Кадиров має чимало світлин з вілли.

Кадиров на своїй віллі в ОАЕ / Фото "Української правди"

Звідки у Кадирова гроші на розкішний спосіб життя

Ще у 2011 році журналістам вдалося поставити главі Чечні питання про джерела його доходів, тоді Кадиров відповів:

Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші.

Відтоді спосіб життя Кадирова лише покращувався, а подібні питання більше не повторювались. Додамо, що Кадирова вже давно називають маріонеткою Володимира Путіна, тож джерела про джерела його доходів не важко здогадатися.