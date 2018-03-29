Роскошные апартаменты Коко Шанель покорили сеть: фото

Апартаменты легендарной кутюрье Коко Шанель в Париже просто захватывают стилем и изысканностью. Опубликованные фото в сети подтвердили, что дизайнер не только вошла в историю, как удивительная женщина, которая начала одевать женщин в мужскую одежду, но и создавала искусство везде, где находилась.

Квартира легендарной Габриэль Бонер Шанель расположена на парижской улице Рю Камбон, 31 над бутиком Chanel.

Удивительные кристаллы, спрятанные за ширмами двери, отсутствие спальни и винтажный интерьер – это не все, чем может удивить жилье основательницы новой моды начала ХХ века. Апартаменты Коко Шанель украшены десятками великолепных статуэток, античными вазами и фигурками индусских богов. Такое дополнение к стилю квартиры не является случайностью, ведь женщина всегда верила в силу символов, поэтому и наполнила жилье вещами, которые приносят успех.

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Кроме этого, Коко Шанель уделяла большое внимание астрологии и гороскопам. Поэтому в ее апартаментах часто можно увидеть львов, которые являются ее знаком.

Дом, в котором расположена квартира, имеет четыре этажа, которые уже превратились в музей. На первом этаже – бутик Chanel, на втором – лучшие коллекции дизайнера, на третьем – само жилье Коко Шанель, а на четвертом – мастерская.

Первый дом моды имеет аутентичную атмосферу. Многие друзья дизайнера посещали квартиру и дарили произведения искусства. Так, известный художник Сальвадор Дали отдал Коко Шанель свою картину, композитор Игорь Стравинский подарил ей старинную русскую икону, а один из герцогов вручил ей золотые коробочки. Все эти вещи до сих пор остаются в невероятном доме.