Розкішні апартаменти Коко Шанель підкорили мережу: фото

Апартаменти легендарної кутюр'є Коко Шанель в Парижі просто захоплюють стилем та вишуканістю. Опубліковані фото в мережі підтвердили, що дизайнер не тільки увійшла в історію, як дивовижна жінка, що почала одягати жінок в чоловічий одяг, але й творила мистецтво всюди, де перебувала.

Квартира легендарної Габріель Бонер Шанель розташована на паризькій вулиці Рю Камбон, 31 над бутиком Chanel.

Дивовижні кристали, заховані за ширмами двері, відсутність спальні і вінтажний інтер'єр – це не все, чим може здивувати помешкання засновниці нової моди початку ХХ столітті. Апартаменти Коко Шанель прикрашені десятками прекрасних статуеток, античними вазами та фігурками індуських богів. Таке доповнення до стилю квартири не є випадковістю, адже жінка завжди вірила в силу символів, тому й наповнила житло речами, які приносять успіх.

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Окрім цього, Коко Шанель приділяла велику увагу астрології та гороскопам. Через це в її апартаментах часто можна побачити львів, які є її знаком.

Будинок, в якому розташована квартира, має чотири поверхи, які вже перетворились на музей. На першому поверсі – бутик Chanel, на другому – кращі колекції дизайнера, на третьому – саме помешкання Коко Шанель,а на четвертому – майстерня.

Перший будинок моди має автентичну атмосферу. Багато друзів дизайнера відвідували квартиру та дарували твори мистецтва. Так, відомий художник Сальвадор Далі віддав Коко Шанель свою картину, композитор Ігор Стравінський подарував їй старовинну російську ікону, а один із герцогів вручив їй золоті коробочки. Всі ці речі й досі залишаються в надзвичайному помешканні.