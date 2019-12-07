Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана

В начале декабря вся Украина отмечала День Достоинства. Украинцы вспоминали, как шесть лет назад почти миллион граждан вышли на улицы Киева, протестуя против зверского избиения студентов.

Пользуясь годовщиной свободы и достоинства, следует напомнить о судьях, которые в основном достоинства не имеют, а также о Высшем совете правосудия, который их защитил не только от наказания, но и от элементарного увольнения.

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Высший Совет правосудия

Именно этот орган должен уволить судей Майдана. Вместо этого они их "покрыли". Собственно, поэтому Верховная Рада приняла закон, который должен очистить эту структуру от упырей. Знаете, что сделал Высший совет правосудия – заблокировала закон, который должен ее очистить.

Богдан Санин

Шесть лет назад судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин дал добро на разгон Майдана. Он запретил проведение акций с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года. Это стало поводом для избиения "Беркутом" сотен человек.

Санина не только не уволили, его еще и повысили. Теперь он – судья-спикер скандального Окружного суда.



Богдан Санин

В апреле 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить Санина, но у ВСП как-то не нашлось на это или времени или желания.

Состояние Санина

Также Санин подает всем пример, как, имея скромные доходы, жить на широкую ногу. Уже через несколько недель после побега Януковича, жена скандального судьи приобрела французскую яхту за 50 тысяч долларов.



Яхта, которая принадлежит жене судьи Санина

Последние годы Санин с женой, в основном, живут на зарплату судьи и материальную помощь от государства. Однако, кроме яхты и "Ленд Крузера", Санины смогли сэкономить десятки тысяч долларов.

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С недвижимостью у него все в порядке: квартира на 180 квадратов в Днепре, записанная на тещу судьи, квартира в Киеве, а также государственная дача в Конча-Заспе, которую арендует тесть Санина – Владимир Яцуба.

Владимир Яцуба

Тесть Богдана Санина – известный "регионал", занимал должность министра регионального развития и строительства Украины в правительстве Януковича.



Владимир Яцуба

Кроме этого, Владимир Яцуба до 2014 года был главой Севастополя. Именно он фактически сдал город оккупантам. Дочь Яцубы, то есть жена Санина, ездила отдыхать в аннексированный Крым, и выкладывала фото в соцсети.



Жена скандального судьи Санина на отдыхе в аннексированном Крыму

Вместо того, чтобы выгнать Санина, он до сих пор получает зарплату за счет украинцев, живет на государственной даче и остается в должности благодаря Высшему Совету Правосудия.

Елена Журавская

Судья Елена Журавская, которая осуждала невинных активистов Майдана, не только до сих пор не уволена, но и прошла все проверки, избежала любой ответственности и работает секретарем Совета судей Украины.



Елена Журавская

Коллеги из Автомайдана обращались в Высший совет правосудия с жалобой на действия Журавской, но печальноизвестный член ВСП Павел Гречкивский, который рассматривал жалобу, вернул ее без рассмотрения.

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Каким имуществом располагает Журавская

Как оказалось, квартира на 100 квадратов под Киевом, две служебные квартиры в столице, несколько земельных участков – это еще не все состояние семьи.

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Согласно кадастровой карте, оформленной на Берикашвили Зазу Важаевича (муж Журавской – 24 канал) зарегистрирован еще один земельный участок под Киевом площадью 0,12 гектаров, предназначенный для жилищного строительства. Однако в декларации судьи не упоминается об этом имуществе.

Мать Журавской

70-летняя женщина оказалась довольно богатой, хотя не имела соответствующих доходов. До недавнего времени она владела участком с домом в Киевской области, но, вероятно, продала его.

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Также она имеет наследственную квартиру в Хмельницкой области площадью 63 квадрата, еще одну приобретенную квартиру на 155 квадрата, два земельных участка и нежилое помещение. Имущество приобреталось в 2014 и 2015 годах.

Сейчас Журавская работает секретарем Совета судей и затягивает процесс обновления судебной системы. Не исключено, что она еще и войдет в конкурсную комиссию, которая будет выбирать новую Высшую квалификационную комиссию судей.

Сергей Лапий

Высший совет правосудия отмазал судью Киевского окружного админсуда Сергея Лапия. Во времена Майдана он запрещал митинговать.

А еще он умело затягивает дела и принимает "нужные" власти решения.



Сергей Лапий

В июле 2018 года Высшая квалификационная комиссия признала его таким, кто не соответствует занимаемой должности. То есть, если это признала даже ВККС, которая в 98% случаев закрывала глаза на все факты недоброчесности судьи, то не может быть никаких вариантов, кроме увольнения.

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Зато Высший Совет Правосудия смог сохранить Лапия в должности. Члены ВСП в августе 2019 года решили, что судью увольнять не нужно, поэтому забраковали представление ВККС.

Имущество Лапия

Сомнения в добропорядочности судьи закрадываются, если открыть его декларацию с состоянием.

Две служебные квартиры в Киеве и одна 120-квадратная, записанная на отца, а также джип "Тойота Прадо" и 700 000 сбережений под матрасом.

Известно еще с десяток примеров защиты судей Майдана Высшим советом правосудия. И это касается не только этих судей.

Верховный Суд Украины

ВСП пропустил менее 44 нечестных кандидатов в Верховный Суд Украины. Кроме этого, Совет систематически давит на независимых судей, а сами члены не отвечают критериям добропорядочности.

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Высший совет добродетели позволяет судьям избегать ответственности за ложь в декларациях и незаконные доходы. На сегодня состав Высшего совета правосудия должен быть выброшен на свалку истории. И общество рано или поздно этого достигнет.

Для Высшего совета правосудия – лучше, чтобы это произошло раньше, поскольку чем позже это будет, тем жестче с ними обойдутся.