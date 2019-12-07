Розкішні яхти, елітні маєтки та відпочинок у Криму: шокуючі статки суддів Майдану

На початку грудня вся Україна відзначала День Гідності. Українці згадували, як шість років тому майже мільйон громадян вийшли на вулиці Києва, протестуючи проти звірського побиття студентів.

Користуючись річницею волі та гідності, слід нагадати про суддів, які здебільшого гідності не мають, а також про Вищу раду правосуддя, яка їх захистила не тільки від покарання, а й від елементарного звільнення.

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Вища Рада Правосуддя

Саме цей орган мав звільнити суддів Майдану. Натомість вони їх "покрили". Власне, через це Верховна Рада прийняла закон, який мав очистити цю структуру від упирів. Знаєте, що зробила Вища рада правосуддя – заблокувала закон, який має її очистити.

Богдан Санін

Шість років тому суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін дав добро на розгін Майдану. Він заборонив проведення акцій з 1 грудня 2013 до 7 січня 2014 року. Це стало приводом для побиття "Беркутом" сотень людей.

Саніна не тільки не звільнили, його ще й підвищили. Тепер він – суддя-спікер скандального Окружного суду.



Богдан Санін

У квітні 2018 року Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Саніна, але у ВРП якось не знайшлось на це чи часу, чи бажання.

Статки Саніна

Також Санін подає всім приклад, як, маючи скромні доходи, жити на широку ногу. Вже за кілька тижнів після втечі Януковича, дружина скандального судді придбала французьку яхту за 50 тисяч доларів.



Яхта, яка належить дружині судді Саніна

Останні роки Санін з дружиною, в основному, живуть на зарплату судді та матеріальну допомогу від держави. Проте, окрім яхти і "Ленд Крузера", Саніни змогли заощадити десятки тисяч доларів.

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З нерухомістю в нього все гаразд: квартира на 180 квадратів у Дніпрі, записана на тещу судді, квартира у Києві, а також державна дача в Конча-Заспі, яку орендує тесть Саніна – Володимир Яцуба.

Володимир Яцуба

Тесть Богдана Саніна – відомий "регіонал", обіймав посаду міністра регіонального розвитку та будівництва України в уряді Януковича.



Володимир Яцуба

Крім цього, Володимир Яцуба до 2014 року був главою Севастополя. Саме він фактично здав місто окупантам. Донька Яцуби, тобто дружина Саніна, їздила відпочивати в анексований Крим, і викладала фото в соцмережі.



Дружина скандального судді Саніна на відпочинку в анексованому Криму

Замість того, щоб вигнати Саніна, він досі отримує зарплатню за рахунок українців, мешкає на державній дачі і залишається на посаді завдяки Вищій Раді Правосуддя.

Олена Журавська

Суддя Олена Журавська, яка засуджувала невинних активістів Майдану, не тільки досі не звільнена, але й пройшла усі перевірки, уникла будь-якої відповідальності та працює секретарем Ради суддів України.



Олена Журавська

Колеги з Автомайдану звертались до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії Журавської, але сумновідомий член ВРП Павло Гречківський, який розглядав скаргу, повернув її без розгляду.

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Яким майном володіє Журавська

Як виявилось, квартира на 100 квадратів під Києвом, дві службові квартири в столиці, кілька земельних ділянок – це ще не всі статки родини.

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Згідно з кадастровою картою, оформленою на Берікашвілі Зазу Важаєвича (чоловік Журавської – 24 канал) зареєстрована ще одна земельна ділянка під Києвом площею 0,12 гектарів, призначена для житлового будівництва. Однак у декларації судді немає згадки про це майно.

Мати Журавської

70-річна жінка виявилась доволі заможною жінкою, хоча не мала відповідних доходів. Донедавна вона володіла ділянкою з будинком у Київській області, але, ймовірно, продала її.

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Також вона має спадкову квартиру в Хмельницькій області площею 63 квадрати, ще одну придбану квартиру на 155 квадрати, дві земельні ділянки та нежитлове приміщення. Майно купувалося у 2014 та 2015 роках.

Зараз Журавська працює секретарем Ради суддів і затягує процес оновлення судової системи. Не виключено, що вона ще й увійде у конкурсну комісію, яка буде обирати нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Сергій Лапій

Вища рада правосуддя відмазала суддю Київського окружного адмінсуду Сергія Лапія. У часи Майдану він забороняв мітингувати.

А ще він вміло затягує справи та ухвалює "потрібні" владі рішення.



Сергій Лапій

У липні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія визнала його таким, що не відповідає займаній посаді. Тобто, якщо це визнала навіть ВККС, яка у 98% випадків закривала очі на всі факти недоброчесності судді, то не може бути жодних варіантів, окрім звільнення.

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Натомість Вища Рада Правосуддя змогла зберегти Лапія на посаді. Члени ВРП у серпні 2019 року вирішили, що суддю звільняти не потрібно, тож забракували подання ВККС.

Майно Лапія

Сумніви щодо доброчесності судді закрадаються, якщо відкрити його декларацію зі статками.

Дві службові квартири в Києві і одна 120-квадратна, записана на батька, а також джип "Тойота Прадо" і 700 000 заощаджень під матрацом.

Відомо ще з десяток прикладів захисту суддів Майдану Вищою радою правосуддя. І це стосується не лише цих суддів.

Верховний Суд України

ВРП пропустила щонайменше 44 недоброчесних кандидатів до Верховного Суду України. Крім цього, Рада систематично тисне на незалежних суддів, а самі члени не відповідають критеріям доброчесності.

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Вища рада доброчесності дозволяє суддям уникати відповідальності за брехню у деклараціях та незаконні статки. На сьогодні склад Вищої ради правосуддя має бути викинутим на смітник історії. І суспільство рано чи пізно цього досягне.

Для Вищої ради правосуддя – краще, щоб це відбулося раніше, оскільки чим пізніше це буде, тим жорсткіше з ними обійдуться.