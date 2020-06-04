Роскосмос, судя по всему, вдохновившись последними успехами Илона Маска, решил тоже не отставать и дать свой ответ.

SpaceX нервно курит

Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, будет выпускать разговаривающие лифты.

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Перед началом движения лифт будет приветствовать пассажиров фразой отечественного космонавта Юрия Гагарина – "Поехали!" Так же… В принципе на этом все. Разговаривающий лифт будет разговаривать всего одним словом.

Что же, после того как SpaceX полностью замкнула цикл отправки человека в космос и его доставки на МКС, "Роскосмос" начинает менять сферу деятельности. Хотя, есть подозрения, что со своими "передовыми технологиями" "Роскосмос" вряд ли создаст конкуренцию беларускому ОАО "Могилевлифтмаш".

Это в некотором смысле должно заставить Дмитрия Рогозина все-таки задуматься о более конкурентной линейке продукции: санки, стиральные доски, кастрюли и тазики.

С другой стороны, это был вполне предсказуемый итог деградации космической отрасли в Путинской РФ.

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Ведь весь тот арсенал, который у РФ на данном поприще пока еще имеется – это эксплуатация Совковых заделов, созданных еще Сергеем Королевым.

Фактически, страна, мнящая себя "космической СверхДержавой", нещадно и, как показывает время, бездарно эксплуатирует идею ракетоносителей "Союз", без каких-либо новых вкладов в развитие отрасли.

А потому, да, санки, стиральные доски, кастрюли и тазики – вот оно, светлое будущее "Роскосмоса".