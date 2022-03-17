Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) просят исключить из организации Россию. Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

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Россиян будут строго проверять

Нардеп отметила, что любые сделки, которые производит государство-агрессор, компании, расположенные в России или даже в оффшорах (но конечными бенефициарами которых являются россияне), не будут подлежать никаким оплатам и контрактам.

Они могут попытаться совершать эти сделки через Китай, Египет. Будут очень строго проверяться и блокироваться. С Россией никто в мире не будет иметь финансовых дел,

– объяснила Ольга Василевская-Смаглюк.

По информации народного депутата, в Украине подготовили соответствующее обращение к FATF и надеются, что в организации будут заседать и принимать решение об исключении России. Сначала ее следует исключить из FATF, а затем внести в черный список.

Написали не только в FATF

В то же время депутат отметила, что международные организации тяжело протягивают подобные решения. Нужно на них давить.

"Будем давить на них со стороны того, что не выполняется эмбарго по продаже леса. Написали не только в FATF, но и тем структурам и депутатам Европарламента, которые отвечают за борьбу с отмыванием денег. Написали соответствующее обращение к сенаторам США. Надеемся, что это давление подействует", – сказала Василевская-Смаглюк.

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