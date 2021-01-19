В России задержали активистов за поддержку крымских татар: Чубаров рассказал детали
В российском Санкт-Петербурге 18 января полиция задержала семерых участников движения "Стратегия-18". Они проводили одиночные пикеты в поддержку незаконно осужденных и арестованных Россией крымских татар.
Активисты 18 числа каждого месяца выходят на улицы для того, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму и информировать о фактах нарушения прав и свобод человека в России. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в фейсбуке.
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В руках у пикетчиков были плакаты с надписями: "Дело "Хизб ут-Тахрир" сфабриковано!", "Свободу пленникам совести!", "Прекратите репрессии в Крыму". Также на этих плакатах была информация о сфабрикованных Россией делах против крымских татар.
Чубаров назвал имена активистов
- Илья Ткаченко;
- Ольга Смирнова;
- Владимир Шипицын;
- Асан Мумджи;
- Дмитрий Негодин;
- Ильяс Эшреф;
- Алексей Лейн.
По информации Чубарова, шесть задержанных доставили в 87-й отдел полиции в Кузьмолово. И только одного Асана Мумджи отвезли в Центр противодействия экстремизму.
За несколько часов в комментариях под постом главы Меджлиса появилась информация, что шесть задержанных отпустили. На связь вышел и Асан Мумджи, в комментариях он сообщил, что переночевал в 16 отделении полиции и скоро его ожидает суд.
В Санкт-Петербурге задержали участников движения "Стратегия-18" / Фото с фейсбук-страницы Рефата Чубарова
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