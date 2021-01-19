В российском Санкт-Петербурге 18 января полиция задержала семерых участников движения "Стратегия-18". Они проводили одиночные пикеты в поддержку незаконно осужденных и арестованных Россией крымских татар.

Активисты 18 числа каждого месяца выходят на улицы для того, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму и информировать о фактах нарушения прав и свобод человека в России. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в фейсбуке.

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В руках у пикетчиков были плакаты с надписями: "Дело "Хизб ут-Тахрир" сфабриковано!", "Свободу пленникам совести!", "Прекратите репрессии в Крыму". Также на этих плакатах была информация о сфабрикованных Россией делах против крымских татар.

Чубаров назвал имена активистов

Илья Ткаченко;

Ольга Смирнова;

Владимир Шипицын;

Асан Мумджи;

Дмитрий Негодин;

Ильяс Эшреф;

Алексей Лейн.

По информации Чубарова, шесть задержанных доставили в 87-й отдел полиции в Кузьмолово. И только одного Асана Мумджи отвезли в Центр противодействия экстремизму.

За несколько часов в комментариях под постом главы Меджлиса появилась информация, что шесть задержанных отпустили. На связь вышел и Асан Мумджи, в комментариях он сообщил, что переночевал в 16 отделении полиции и скоро его ожидает суд.

Обратите внимание! В России активисты объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в память о дне депортации крымских татар – 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами.

В Санкт-Петербурге задержали участников движения "Стратегия-18" / Фото с фейсбук-страницы Рефата Чубарова