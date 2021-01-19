У російському Санкт-Петербурзі 18 січня поліція затримала сімох учасників руху "Стратегія-18". Вони проводили поодинокі пікети на підтримку незаконно засуджених і заарештованих Росією кримських татар.

Активісти 18 числа кожного місяця виходять на вулиці для того, щоб розповісти про ситуацію в анексованому Криму та інформувати про факти порушення прав і свобод людини в Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у фейсбуці.

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У руках в пікетувальників були плакати з написами: "Справа "Хізб ут-Тахрір" сфабрикована!", "Свободу бранцям совісті!", "Припиніть репресії в Криму". Також на цих плакатах була інформація про сфабриковані Росією справи проти кримських татар.

Чубаров назвав імена активістів

Ілля Ткаченко;

Ольга Смирнова;

Володимир Шипіцин;

Асан Мумджі;

Дмитро Негодін;

Ільяс Ешреф;

Олексій Лейн.

За інформацією Чубарова, шістьох затриманих доправили у 87-й відділ поліції в Кузьмолово. І лише одного Асана Мумджі відвезли в Центр протидії екстремізму.

За кілька годин у коментарях під постом глави Меджлісу з’явилася інформація, що шістьох затриманих відпустили. На зв'язок вийшов і Асан Мумджі, у коментарях він повідомив, що переночував в 16 відділку поліції та скоро на нього очікує суд.