Всего в 2 автобусах было 62 ребенка, все они ехали с отдыха. Некоторые из детей получили серьезные травмы и их госпитализировали в больницу.

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По данным российских полицейских, оба автобуса двигались колонной по трассе Джубга – Сочи. Неожиданно у одного из автобусов отказали тормоза и он влетел в другой автобус. От удара неисправное транспортное средство загорелось.

В результате 15 из 62 детей получили травмы. Их вместе с водителем автобуса пришлось госпитализировать в больницу. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

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Автобус загорелся от удара / Фото телеграм-канала "Подъём"