В Росгвардии отказались называть истинные причины смерти бойцов. Однако на опубликованном в сети видео можно увидеть, что двое военных сорвались с огромной высоты.

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Детали инцидента

Во время военных учений двое росгвардейцев должны были осуществить десантирование с вертолета на корабль. Однако длины веревки не хватило и они сорвались с 15-метровой высоты – это примерно 5-этажный дом.

Трагедии можно было бы избежать, если бы на веревках были узлы, но их не оказалось. Как известно, один человек погиб на месте, а другой был госпитализирован в больницу. Российские медики боролись за его жизнь, но он также скончался.

Между тем в Росгвардии отказались комментировать детали трагедии и заявили, что не знают ничего о причинах инцидента.

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