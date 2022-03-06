Отметим, что антивоенные акции в разных городах России проходят практически каждый день с тех пор, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.

Также протесты против войны проходят в странах ЕС.

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Где задержали больше всего людей

Задержание произошло в 44 городах страны. Больше всего задержанных в:

Москве – почти 500 человек;

Новосибирске – 279 человек;

Санкт-Петербурге – 267 человек;

Екатеринбурге – 206 человек.