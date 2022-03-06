Отметим, что антивоенные акции в разных городах России проходят практически каждый день с тех пор, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.
Также протесты против войны проходят в странах ЕС.
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Где задержали больше всего людей
Задержание произошло в 44 городах страны. Больше всего задержанных в:
- Москве – почти 500 человек;
- Новосибирске – 279 человек;
- Санкт-Петербурге – 267 человек;
- Екатеринбурге – 206 человек.
Добавим, что в России все СМИ – подконтрольны путинскому режиму. В то же время заблокирован ряд СМИ, среди которых "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза", "Радио Свобода", BBC и Deutsche Welle. Также Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook, Instagram и Twitter.