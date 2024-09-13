Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у нас пока нет средств поражения на такие дальние расстояния.

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Почему мог вспыхнуть завод "Омсктрансмаш"

Свитан считает, что пожар на российском заводе "Омсктрансмаш" является работой групп внутреннего сопротивления. Ведь Омск расположен более чем в 2 300 километрах от Украины. Пока у нас нет средств поражения на такие расстояния.

Он напомнил, что ранее на Омском НПЗ была повреждена установка первичной переработки нефти, а теперь произошел пожар на одном из важных заводов по производству военной техники.

Поэтому, по его мнению, там уже организовались серьезные силы сопротивления и борьбы за независимость некоторых регионов России.

Особенно, когда такого рода действия начинаются за Уралом, – это работают внутренние силы, которые в конце концов приведут к развалу российской империи,

– уверен полковник запаса.

Где расположен "Омсктрансмаш": смотрите на карте

Почему россияне применяют все больше техники у Курахово

Полковник запаса отметил, что в последнее время примерно две трети всех российских наступательных действий проводятся на Кураховском направлении.

Россияне с 3 сторон пытаются выйти на Курахово,

– заявил Свитан.

Для этого, по его словам, противник применяет все средства поражения, включая технику. Если раньше они использовали 10 – 20 единиц техники, то теперь идут до 50 "коробочек". Так захватчики пытаются пробить данное направление, чтобы:

во-первых, взять наших защитников в окружение;

во-вторых, перерезать нити снабжения нашему Кураховскому гарнизону.

Это очень сложное направление. Поэтому, подчеркнул он, нужно увеличивать там количество личного состава и техники – иначе мы потеряем и Курахово, и Угледар, что даст возможность оккупантам беспрепятственно двигаться по железной дороге и, соответственно, хорошо обеспечивать весь сухопутный коридор.