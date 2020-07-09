В Петербурге врач насиловал девушек, когда те были под наркозом. В общем в суде удалось доказать шесть эпизодов: за это бывший врач получил 10 лет тюрьмы.

Десять лет врач Армен Оганесян проведет в колонии строгого режима, сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-служба судов.

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Врачу предъявили шесть эпизодов изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Помимо срока в колонии суд запретил ему в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью и назначил ему еще один год ограничения свободы, в течение которого он не сможет покидать свой муниципальный округ.

С осужденного суд взыскал две компенсации морального вреда в сумме по 70 000 рублей.

Что известно об осужденном

Как пишет Росбалт, Оганесян работал в городском консультативно-диагностическом центре "Ювента". Ему на момент совершения преступлений было 58 лет. О его преступлениях стало известно в декабре 2018-го: его "сдали" другие работники клиники. Врач тогда вину не признал, ему вроде стало плохо и его госпитализировали.

Насильник работал и в нескольких частных клиниках. Стоимость его приема составляла 1 тысячу 200 рублей.

Также известно, что мужчина никогда не был судим и не привлекался к ответственности. По месту работы его характеризовали положительно.