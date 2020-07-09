У Петербурзі лікар ґвалтував дівчат, коли ті були під наркозом. Загалом у суді вдалося довести шість таких епізодів: за це колишній лікар отримав 10 років в'язниці.

Десять років лікар Армен Оганесян проведе у колонії суворого режиму, повідомляє Інтерфакс з посиланням на об'єднану пресслужба судів.

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Лікарю пред'явили шість епізодів зґвалтування і насильницьких дій сексуального характеру.

Крім терміну в колонії суд заборонив йому протягом шести років займатися лікарською діяльністю і призначив йому ще один рік обмеження волі, протягом якого він не зможе залишати свій муніципальний округ.

З засудженого суд стягнув дві компенсації моральної шкоди у сумі по 70 000 рублей.

Що відомо про засудженого

Як пише Росбалт, Оганесян працював у міському консультативно-діагностичному центрі "Ювента". Йому на момент скоєння злочинів було 58 років. Про його злочини стало відомо у грудні 2018-го: його "здали" інші працівники клініки. Лікар тоді провину не визнав, йому начебто стало зле і його шпиталізували.

Ґвалтівник працював і в декількох приватних клініках. Вартість його прийому у нього становила 1 тисячу 200 рублів.

Також відомо, що чоловік ніколи не був судимий і не притягувався до відповідальності. За місцем роботи його характеризували позитивно.