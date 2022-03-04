Да, главный митинг против войны с Украиной должен пройти 6 марта. Об этом стало известно с сайта Алексея Навального.

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В России анонсировали главный митинг против войны с Украиной 6 марта

По словам Навального, в России миллионы людей против этого безумия, их помощь в борьбе с Путиным и его войной нужна как никогда.

Не поддавайтесь страху, выходите на улицы, пусть весь мир увидит, что Путин – это не Россия. Только так мы сможем вернуть нашей Родине честь. Только так каждый из нас сможет сохранить свое собственное достоинство. Сможет сказать – в эти страшные дни я оставался человеком и не молчал,

– призывает он.

Навальный подчеркивает, что россияне должны выйти на митинг ради самих себя. Ведь только так каждый сможет сберечь свое достоинство.

В то же время тех, кто покинул пределы России, просит выходить в тех странах, где живут сейчас – на площади Берлина, Нью-Йорка, Амстердама, Мельбурна или в других местах.

Каждый будний день в 19:00, но самое главное – в это воскресенье, 6 марта в 14:00, на центральных площадях всех городов России и мира. Москва – Манежная площадь, Петербург – Гостиная.

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