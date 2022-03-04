Так, головний мітинг проти війни з Україною має пройти 6 березня. Про це стало відомо з сайту Олексія Навального.

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У Росії анонсували головний мітинг проти війни з Україною 6 березня

За словами Навального, у Росії мільйони людей проти цього божевілля, їхня допомога у боротьбі з Путіним та його війною потрібна як ніколи.

Не піддавайтеся страху, виходьте на вулиці, хай увесь світ побачить, що Путін це не Росія. Тільки так ми зможемо повернути нашій Батьківщині честь. Тільки так кожен із нас зможе зберегти свою власну гідність. Зможе сказати – у ці страшні дні я залишався людиною і не мовчав,

– закликає він.

Навальний підкреслює, що росіяни мають вийти на мітинг заради самих себе. Адже тільки так кожен зможе зберегти свою гідність.

Водночас тих, хто покинув межі Росії, просить виходити у тих країнах, де живуть зараз – на площі Берліна, Нью-Йорка, Амстердама, Мельбурна чи деінде.

Кожен будній день о 19:00, але найголовніше – цієї неділі, шостого березня о 14:00, на центральних площах усіх міст Росії та світу. Москва – Манежна площа, Петербург – Вітальня.

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