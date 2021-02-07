Российский фотограф Дмитрий Марков продал на аукционе известный снимок из ОВД, который назвали символом протестов в поддержку Алексея Навального. На фото силовик в маске, который сидит на фоне портрета Путина.

Аукцион начался 6 февраля и длился сутки, стартовая цена составляла 10 тысяч рублей. В конце концов снимок продали за 2 миллиона рублей.

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"Продаю единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД "Косино-Ухтомский", – отмечал автор снимка Дмитрий Марков.

Отпечатанную фотографию с подписью Маркова приобрела женщина по имени Екатерина, ее фамилию не называли.

Дмитрий Марков написал, что деньги с аукциона перевели на счета организаций "ОВД-Инфо" и "Апология протеста", которые помогают задержанным.

Фотограф поблагодарил женщину, которая приобрела фото, от всех, кого защищают адвокаты соответствующих организаций. В то же время он написал, что опасался вмешательства в аукцион "ольгинских" ("фабрика троллей", известная как Ольгино – 24 канал).

Обратите внимание! Дмитрия Маркова задержали 2 февраля у здания суда, где слушалось дело о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному.

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