В России на аукционе продали снимок омоновца с портретом Путина: цена
Российский фотограф Дмитрий Марков продал на аукционе известный снимок из ОВД, который назвали символом протестов в поддержку Алексея Навального. На фото силовик в маске, который сидит на фоне портрета Путина.
Источник:фейсбук Дмитрия Маркова
Аукцион начался 6 февраля и длился сутки, стартовая цена составляла 10 тысяч рублей. В конце концов снимок продали за 2 миллиона рублей.
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"Продаю единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД "Косино-Ухтомский", – отмечал автор снимка Дмитрий Марков.
Отпечатанную фотографию с подписью Маркова приобрела женщина по имени Екатерина, ее фамилию не называли.
Дмитрий Марков написал, что деньги с аукциона перевели на счета организаций "ОВД-Инфо" и "Апология протеста", которые помогают задержанным.
Фотограф поблагодарил женщину, которая приобрела фото, от всех, кого защищают адвокаты соответствующих организаций. В то же время он написал, что опасался вмешательства в аукцион "ольгинских" ("фабрика троллей", известная как Ольгино – 24 канал).
Приговор Навальному: коротко
- 2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.
- Штаб Навального сразу призвал россиян выходить на массовые протесты.
- Вечером 2 февраля ряд городов России охватили митинги – силовики сразу же начали задерживать протестующих.
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