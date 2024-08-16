В разговоре с 24 Каналом бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал, станет ли российский диктатор очередной жертвой августовского проклятия.

Достойно внимания Путину "стратегически" не хватает воображения: ISW назвал ответ Кремля на Курскую операцию неэффективным

Как для Путина может завершиться этот август

The Times пишет, что успешное вторжение ВСУ в Курскую область стало смертельным ударом по долгому управлению Владимира Путина. Операция сделала его первым со времен Второй мировой войны лидером, который уступил российские территории иностранной армии.

Это первое, что приходит на ум человеку, знающему историю России. Все знают, что август – это проклятый месяц для России и Путина. В частности, именно в этот месяц утонула подводная лодка "Курск",

– сказал Жирнов.

Кстати, президент Владимир Зеленский также намекнул на это. В одном из своих выступлений он сказал, что когда Путин пришел к власти произошла трагедия в Курске и сейчас Курском может завершиться его правление.

Появились спекуляции, что в Кремле идет не просто война, но и, возможно, подготовка к перевороту. Якобы люди вокруг Путина бросились ему в ноги и просят его уйти, отдав власть Михаилу Мишустину, или Андрею Белоусову,

– добавил бывший сотрудник КГБ.

По его словам, на самом деле все устали от Путина и понимают, что он ведет Россию в тупик, но ликвидировать его пока никто не решается. Это большая ошибка людей, которые находятся вокруг диктатора.