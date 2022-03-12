Об этом заявил россиянин Игорь Эйдман. По его мнению, за позором российской армии внимательно следят китайские товарищи.

Важно Простите меня, украинцы, что я имею отношение к этой стране, – россиянин Эйдман

Что говорит история

Как известно, слабость советской армии, продемонстрированная в Финской войне, стала важным аргументом для Гитлера во время решения о вторжении в СССР. Сталин тоже пытался дружить с Гитлером, как Путин с Си Цзиньпином, но это ему не помогло.

Китайцы психологически продолжают считать своими земли, отошедшие к России по кабальным договорам 19 века:

Приморье,

Забайкалье.

Китай может мобилизоваться

По словам Эйдмана, в какой-то момент китайцы могут решить, что настало время вернуть утраченное.

Более того, с военной точки зрения это несложно сделать. Многомиллионные современные китайские вооруженные силы в момент разметают российскую армию, которая прокралась на ржавых консервных банках, которая, как показала война в Украине, умеет воевать только с мирным населением,

– заметил россиянин.

Сделать это даже проще, чем захватить Тайвань. Вторжение в него вызвало бы со стороны США мощные санкции, которые привели бы китайскую экономику к жестокому кризису, ведь она в значительной степени работает на американский рынок.

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Россию никто не будет защищать

Китайское вторжение в Россию после ее агрессии против Украины не повлечет никакого международного ответа. Агрессора никто защищать не будет, не будет санкций и кризиса.

Вы скажете – а как же российское ядерное оружие? Ситуация с ним не может быть иной, чем в целом в стране. То есть и там – полный бардак и показуха. Ракеты не взлетают, бомбы не взрываются, все может быть уничтожено прямо в шахтах или перехвачено. Китайцы могут не испугаться российского ядерного "бумажного тигра", – добавил Эйдман.

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