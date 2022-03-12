Про це заявив росіянин Ігор Ейдман. На його думку, за ганьбою російської армії уважно стежать китайські товариші.

Важливо Вибачте мені, українці, що я маю відношення до цієї країни, – росіянин Ейдман

Що каже історія

Як відомо, слабкість радянської армії, продемонстрована у Фінській війні, стала важливим аргументом для Гітлера під час рішення про вторгнення до СРСР. Сталін теж намагався дружити з Гітлером, як Путін із Сі Цзіньпіном, але це йому не допомогло.

Китайці психологічно продовжують вважати своїми землі, що відійшли до Росії за кабальними договорами 19 століття:

Примор'я,

Забайкалля.

Китай може мобілізуватися

За словами Ейдмана, у якийсь момент китайці можуть вирішити, що настав час повернути втрачене.

Ба більше, з військової точки зору це нескладно зробити. Багатомільйонні сучасні китайські збройні сили в момент розмітають російську армію, що прокралася, на іржавих консервних банках, яка, як показала війна в Україні, вміє воювати тільки з мирним населенням,

– зауважив росіянин.

Зробити це навіть простіше, ніж захопити Тайвань. Вторгнення в нього викликало б з боку США потужні санкції, які призвели б китайську економіку до жорстокої кризи, адже вона значною мірою працює на американський ринок.

До теми Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

Росію ніхто не захищатиме

Китайське вторгнення до Росії після її агресії проти України не викличе жодної міжнародної відповіді. Агресора ніхто захищати не буде, не буде санкцій та кризи.

Ви скажете – а як же російська ядерна зброя? Ситуація з ним не може бути іншою, ніж загалом у країні. Тобто і там – повний бардак та показуха. Ракети не злітають, бомби не вибухають, все може бути знищене прямо в шахтах або перехоплено. Китайці можуть не злякатися російського ядерного "паперового тигра", – додав Ейдман.