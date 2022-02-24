Ейдман живе у Берліні, його погляди в опозиції до очільника Кремля Володимира Путіна,я кий напав на Україну. Ейдман попросив пробачення в українців, що має стосунок до країни-агресора.

До теми Це військова пропаганда, – Арестович закликав не вірити фейкам Росії та перевіряти інфомацію

На чолі цієї країни божевільний маніяк-вбивця. Простіть, що ми, супротивники путінського режиму, не змогли його стримати. Сьогодні розпочалася відкрита війна путінської Росії із цивілізованим світом, по суті, Третя світова війна. Торкнеться всіх нас, де б ми не жили. Маніяк Путін, звісно, в Україні не зупиниться,

– сказав росіянин.

Він наголосив, що до кінця не вірив, що це може статися. Українців закликав відбити наступ і вистояти, бо від нашої мужності залежить доля всього світу.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!