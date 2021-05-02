В МИД России действует группа, задача которой "завалить" саммит Крымской платформы, – Кулеба
В Кремле считают Крымскую платформу серьезной угрозой. Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел России действует группа, задача которой "завалить" саммит платформы.
Источник:"Радио Свобода"
Министр иностранных дел Украины отметил, что успех Крымской платформы важен не только для МИД. Это, по его словам, имеет значение и для правозащитников, журналистов и гражданского общества, которому не безразлична судьба Крыма.
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"Можем сказать: в российском МИД действует целая группа, задача которой "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу", – сказал Дмитрий Кулеба.
Он пояснил, что пока в Украине рассказывают, что соответствующая платформа – формальность, в России на самом деле пытаются ей противодействовать.
Что надо знать о Крымской платформе
- Президент Украины в сентябре 2020 года представил в ООН концепцию Крымской платформы. Владимир Зеленский предложил международным партнерам присоединиться к инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.
- В январе 2020 года Украина инициировала создание Крымской платформы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Прежде всего Крымская платформа предусматривает меры, которые должны инициировать новые решения для деоккупации Крыма. Первый саммит запланирован на 23 августа 2021 года.
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