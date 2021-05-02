В Кремле считают Крымскую платформу серьезной угрозой. Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел России действует группа, задача которой "завалить" саммит платформы.

Министр иностранных дел Украины отметил, что успех Крымской платформы важен не только для МИД. Это, по его словам, имеет значение и для правозащитников, журналистов и гражданского общества, которому не безразлична судьба Крыма.

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"Можем сказать: в российском МИД действует целая группа, задача которой "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу", – сказал Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что пока в Украине рассказывают, что соответствующая платформа – формальность, в России на самом деле пытаются ей противодействовать.

Что надо знать о Крымской платформе