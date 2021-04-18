Выступили против Путина: в России депутаты из регионов требуют медицинской помощи для Навального
В России депутаты по ряду регионов требуют медицинской помощи для оппозиционера Алексея Навального. Политики опубликовали открытое обращение.
Источник:Открытое письмо политиков
В нем говорится, что состояние здоровья Навального угрожает его жизни. Однако никто не спасает оппозиционера. Именно поэтому политики требуют немедленно допустить к Навальному врачей, которых он выберет.
Заметьте Несправедливо и неприемлемо, – Байден о ситуации с Навальным
Депутаты назвали ситуацию с Навальным покушением на жизнь политического деятеля. Политики убеждены: главным мотивом для издевательств является политическая и личная ненависть.
Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории России, в частности, в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, – и перед самым Навальным, и перед его родными, и перед всем миром,
– отметили депутаты.
Кроме того, политики призвали немедленно освободить всех российских политических заключенных.
Самочувствие Навального: главное
- Врач Навального Анастасия Васильева рассказала, что состояние политика стало критическим. Уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль – это "означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".
- Мировое сообщество призывает предоставить Навальному медицинскую помощь. Соответствующее письмо подписали 78 западных деятелей культуры. В частности, Джуд Лоу и Том Йорк.
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