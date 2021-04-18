В России депутаты по ряду регионов требуют медицинской помощи для оппозиционера Алексея Навального. Политики опубликовали открытое обращение.

В нем говорится, что состояние здоровья Навального угрожает его жизни. Однако никто не спасает оппозиционера. Именно поэтому политики требуют немедленно допустить к Навальному врачей, которых он выберет.

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Депутаты назвали ситуацию с Навальным покушением на жизнь политического деятеля. Политики убеждены: главным мотивом для издевательств является политическая и личная ненависть.

Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории России, в частности, в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, – и перед самым Навальным, и перед его родными, и перед всем миром,

– отметили депутаты.

Кроме того, политики призвали немедленно освободить всех российских политических заключенных.

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