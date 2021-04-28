В России должны понять, что смысла вести войну нет, – эксперт Хара
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. В Кремле вряд ли на такое предложение согласятся. Прежде всего они должны понять, что смысл вести войну – отсутствует.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал эксперт по вопросам внешней политики фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара. Он считает, что пока не прекратится война и не вернут оккупированные Россией территории, смысла улучшать "двусторонние отношения" с Россией абсолютно нет.
Внимание Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане
По словам эксперта, надо наоборот отрезать связи, чтобы у Москвы не было рычагов влияния на Украину.
Безусловно, есть смысл готовиться к переговорам с Путиным, но мы должны поставить определенные "подпорки" и свою позицию в виде поддержки западных партнеров и наших граждан. Они должны понять, что смысл вести войну – отсутствует,
– подчеркнул Хара.
Ответят ли на предложение в Кремле
На вопрос, согласятся ли россияне встретиться с украинским президентом, специалист по вопросам внешней политики ответил: "Я думаю, что нет. Поскольку прежде всего Путин четко высказал вопросы, которые хочет обсудить, если встреча состоится двусторонней – и там нет вопросов Донбасса". Он также подчеркнул, что при этом, ему, безусловно, нельзя верить.
"Фактически, если украинский президент будет говорить, что он заинтересован в вопросах войны и оккупированного Крыма – эта встреча не может состояться, учитывая жесткую конструкцию, которую нам навязывает Россия", – считает Хара.
Путин говорил, чего хочет, – Хара
Эксперт добавил, что для Кремля наиболее важная вещь – это мощь, вооруженные силы, а не какие-то моральные ценности. Поэтому апеллирование Зеленского к тому, что Ватикан и Папа Римский может быть беспристрастным посредником, по его мнению, – это эмоции.
"Самая важная вещь – это силовой потенциал, как его можно сдерживать и как изменить ситуацию на местах. Собственно, Путин говорил, чего он хочет. Он нас пугает, пугает Запад и может нанести нам большой вред. Мы должны как-то ответить, иначе в таких встречах нет смысла", – подытожил он.
Хара прокомментировал потенциальную встречу Зеленского с Путиным: смотрите видео
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