Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. В Кремле вряд ли на такое предложение согласятся. Прежде всего они должны понять, что смысл вести войну – отсутствует.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам внешней политики фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара. Он считает, что пока не прекратится война и не вернут оккупированные Россией территории, смысла улучшать "двусторонние отношения" с Россией абсолютно нет.

Внимание Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

По словам эксперта, надо наоборот отрезать связи, чтобы у Москвы не было рычагов влияния на Украину.

Безусловно, есть смысл готовиться к переговорам с Путиным, но мы должны поставить определенные "подпорки" и свою позицию в виде поддержки западных партнеров и наших граждан. Они должны понять, что смысл вести войну – отсутствует,

– подчеркнул Хара.

Ответят ли на предложение в Кремле

На вопрос, согласятся ли россияне встретиться с украинским президентом, специалист по вопросам внешней политики ответил: "Я думаю, что нет. Поскольку прежде всего Путин четко высказал вопросы, которые хочет обсудить, если встреча состоится двусторонней – и там нет вопросов Донбасса". Он также подчеркнул, что при этом, ему, безусловно, нельзя верить.

Справка. В Кремле вроде бы поддержали идею Зеленского о встрече с Путиным. Однако там подчеркнули: переговоры будут касаться только двусторонних отношений между странами. Поэтому вопросов оккупированного Донбасса российский президент касаться не будет.

"Фактически, если украинский президент будет говорить, что он заинтересован в вопросах войны и оккупированного Крыма – эта встреча не может состояться, учитывая жесткую конструкцию, которую нам навязывает Россия", – считает Хара.

Путин говорил, чего хочет, – Хара

Эксперт добавил, что для Кремля наиболее важная вещь – это мощь, вооруженные силы, а не какие-то моральные ценности. Поэтому апеллирование Зеленского к тому, что Ватикан и Папа Римский может быть беспристрастным посредником, по его мнению, – это эмоции.

"Самая важная вещь – это силовой потенциал, как его можно сдерживать и как изменить ситуацию на местах. Собственно, Путин говорил, чего он хочет. Он нас пугает, пугает Запад и может нанести нам большой вред. Мы должны как-то ответить, иначе в таких встречах нет смысла", – подытожил он.

Хара прокомментировал потенциальную встречу Зеленского с Путиным: смотрите видео