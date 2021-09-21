Детали ДТП

ДТП произошло в Новошахтинске между поселками Самбек и Червоным в 21:11. На место происшествия выехали службы экстренного реагирования.

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Микроавтобус ехал из Горловки в Белгород. На момент ДТП в нем было 17 пассажиров и 2 водителя.

Что известно о пострадавших

2 человека погибли на месте происшествия;

в карете скорой помощи от полученных травм умер еще один человек;

4 пострадавших отвезли в больницы.

По данным СМИ, аварию якобы спровоцировал пьяный водитель фуры, которая врезалась в микроавтобус.

11 пассажиров и водителя микроавтобуса разместили в общежитии АО "Корпорация Глория Джинс". Оттуда их заберет транспорт, который отправил перевозчик. Пострадавшие обеспечены всем необходимым,

– заверила заместитель главы Новошахтинской администрации Елена Иванова.

В то же время информацию о пострадавших российская чиновница не уточнила.



В России в ДТП попал автобус из оккупированной Горловки / Фото Znamenka