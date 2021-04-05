Пока не отключили: в России думают создать альтернативу системе SWIFT
В России хотят создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT. В конце 2020 года СМИ писали, что США могут отключить российские банки от системы.
Источник:"Дождь"
О поисках альтернатив сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Панкин.
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Россия хочет создать альтернативу SWIFT
Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе,
– заявил Панкин.
По его словам, развитие схожих альтернативных систем станет "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
Когда в России планируют создать альтернативу SWIFT, Панкин не уточнил.
Что известно о возможном отключении SWIFT в России
- В декабре 2020 года СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить Россию от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные ведомства.
- В конце марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, которые "контролирует Запад", и переходить к расчетам в альтернативных доллару валютах.
- В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что Россию могут отключить от системы SWIFT.
Что известно о SWIFT?Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной стандартизированной и надежной форме. Главный офис организации расположен в Брюсселе.
Источник: Википедия
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