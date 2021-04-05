В России хотят создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT. В конце 2020 года СМИ писали, что США могут отключить российские банки от системы.

О поисках альтернатив сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Панкин.

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Россия хочет создать альтернативу SWIFT

Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе,

– заявил Панкин.

По его словам, развитие схожих альтернативных систем станет "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

Когда в России планируют создать альтернативу SWIFT, Панкин не уточнил.

Что известно о возможном отключении SWIFT в России

В декабре 2020 года СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить Россию от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные ведомства.

В конце марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, которые "контролирует Запад", и переходить к расчетам в альтернативных доллару валютах.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что Россию могут отключить от системы SWIFT.