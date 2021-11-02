Во ФСИН России в Ростовской области рассказали, что заключенные впоследствии сами себя потушили. Об инциденте сообщили в пресс-службе вышеупомянутого ведомства.
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Двое заключенных колонии подожгли себя в знак протеста
Инцидент произошел в колонии строгого режима в Ростовской области.
Сегодня (говорится о 1 ноября – 24 канал) в исправительной колонии строгого режима №14 ФСИН в Ростовской области для лиц, которые уже отбывали наказание, двое осужденных после ужина залезли на крышу столовой и подожгли штаны, после чего самостоятельно их потушили,
– рассказали в ведомстве.
По официальным данным, мужчины "свой поступок объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд". В ведомстве добавили, что:
- инцидент "задокументирован в установленном порядке, ведется проверка всех обстоятельств случившегося";
- осужденные получили незначительные поверхностные ожоги;
- медицинскую помощь им оказали на месте, они не нуждаются в госпитализации.
"Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству", – заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.
Коротко о последних инцидентах в России
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- 15 октября в омском суде взыскали 1 миллион 598 тысяч рублей с активистов в качестве компенсации за сверхурочную работу и расходы на топливо во время протеста 31 января. Деньги получит МВД России.
- В сентябре в российской столице за первые 6 месяцев 2021 года по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов осудили более шести тысяч человек. Всего московские суды рассмотрели 6 тысяч 727 таких дел. Приостановили только 45 дел. Речь идет о протестах, которые вспыхнули после возвращения в Россию и заключения оппозиционера Алексея Навального.