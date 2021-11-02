У ФСВП Росії в Ростовській області розповіли, що ув'язнені згодом самі себе загасили. Про інцидент повідомили у пресслужбі вищезгаданого відомства.

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Двоє ув'язнених колонії підпалили себе з знак протесту

Інцидент трапився у колонії суворого режиму в Ростовській області.

Сьогодні (мовиться про 1 листопада – 24 канал) у виправній колонії суворого режиму №14 ФСВП у Ростовській області для осіб, які вже відбували покарання, двоє засуджених після вечері залізли на дах їдальні та підпалили штани, після чого самостійно їх загасили,

– розповіли у відомстві.

За офіційними даними, чоловіки "свій вчинок пояснили небажанням підкорятися законним вимогам адміністрації установи та переходити до іншого загону". У відомстві додали, що:

інцидент "задокументований у встановленому порядку, ведеться перевірка всіх обставин, що сталося";

засуджені отримали незначні поверхневі опіки;

медичну допомогу їм надали на місці, вони не потребують госпіталізації.

"Обидва перебувають на профілактичному обліку як схильні до членошкідництва", – заявили у Федеральній службі виконання покарань.

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