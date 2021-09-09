Суди наклали штрафів на суму 900 тисяч доларів

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90% з усіх розглянутих справ закінчилися обвинувальними постановами. Загальна сума штрафів, накладених на обвинувачених за статтею про мітинги, становила за пів року майже 66 мільйонів рублів (близько 900 тисяч доларів).

Російський правозахисний проєкт ОВД-Инфо відзначив різке зростання судових рішень, пов'язаних з арештами. Якщо у 2019 році в Москві заарештували загалом 4% з усіх засуджених за участь в акціях протестів, то за перші шість місяців поточного року частка арештів становила 21%.

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