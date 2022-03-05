Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что в России еще не желают верить в эти изменения.

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"Они еще до конца не понимают, как изменится их жизнь при отсутствии соцсетей и тех привычных отношений с экономическими субъектами, разными компаниями", – сказал Фейгин.

Он объяснил, что прошло слишком мало времени, чтобы россияне поняли весь масштаб ситуации.

Они еще не понимают, как это будет работать. Люди успокаивают себя, что это ненадолго. Мол, неделя – месяц, а дальше все вернется. У них ощущения катастрофы еще нет,

– отметил Фейгин.

Заметим, что с российского рынка ушли уже десятки мировых компаний.

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