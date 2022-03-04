Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що у Росії ще не хочуть вірити у ці зміни.

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"Вони ще до кінця не розуміють, як зміниться їхнє життя при відсутності соцмереж і тих звичних відносин з економічними суб'єктами, різними компаніями", – сказав Фейгін.

Він пояснив, що минуло надто мало часу, аби росіяни зрозуміли увесь масштаб ситуації.

Вони ще не розуміють, як це працюватиме. Люди себе заспокоюють, що це ненадовго. Мовляв, тиждень – місяць, а далі все повернеться. У них відчуття катастрофи ще немає,

– зазначив Фейгін.

Зауважимо, що з російського ринку вийшли вже десятки світових компаній.

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