Россия и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. В частности, государства обсуждают ситуацию на Донбассе и обострение. В то же время Москва игнорирует "американские сигналы".

Что заявили в России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорит, что активно коммуницирует с США. Об этом он заявил запрещенным в Украине российским СМИ.

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Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне,

– сказал чиновник.

По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации конфликта на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность безосновательна".

Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что "российская армия проводит на своей территории те мероприятия, которые считает нужными".

"Какие-то американские сигналы не имеют к этому никакого отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", – добавил замминистра.

Коротко об обострении на Донбассе

Ситуация ухудшилась 26 марта. Тогда пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских военных. Из-за этого 4 наших защитников погибли.

Россия наращивает свои войска у границы под видом боевого обучения.

Разведка выяснила, что страна-агрессор готовится к эскалации конфликта. Кроме того, Кремль может попытаться продвинуть свои войска вглубь Украины.

Вместе с тем президент США Джо Байден заверил, что не оставит Украину наедине в случае обострения.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала